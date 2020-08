Eduardo Leblanc, el candidato que propondrá el PRD para defensor del Pueblo

Sin embargo, el diputado independiente Juan Diego Vásquez manifestó que no permitirán que alguien que no es idóneo ocupe el cargo de defensor del Pueblo, sobre todo cuando hay posibles señalamientos de compras públicas extrañas sobre esa persona. “Hay cercanía con los sectores del poder, cuando el defensor debe cuestionar al poder. Por eso, el perfil para defensor tiene que ser bien específico y la bancada independiente pretende hacerlo respetar…”, indicó.

