Eduardo Duhalde convoca al diálogo a ‘piqueteros’

Por esas muertes, además de las denuncias de detenciones ilegales a manifestantes, han sido procesados varios ex funcionarios y jefes policiales, acusados de ordenar la represión con balas de plomo, y la Justicia estudia la posibilidad de procesar también al ex presidente de la Rúa.

“Voy a hacer una convocatoria a cada uno de esos grupos (de “piqueteros”) para que ayuden a organizar socialmente el país, para que no quede ningún argentino con hambre”, anunció ayer el presidente argentino, Eduardo Duhalde, en su habitual programa sabatino por la estatal Radio Nacional. El jefe de Estado dijo que llamará a los “piqueteros” a partir de enero próximo, aunque no explicó el mecanismo de esa convocatoria, para tratar de “conducir la energía que se pierde en los cortes de ruta, de puentes, de calles” hacia el objetivo de un “trabajo común de organización social”.

