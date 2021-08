Eduardo Camavinga y la tragedia que le obligó a convertirse en la gran esperanza de su familia

En la vida de todo deportista de élite hay un momento clave, un punto de no retorno. Puede ser un partido, un fichaje, una lesión… En el caso de Camavinga fue una tragedia . No viene de una familia pudiente, ni mucho menos: sus padres tuvieron que dejar Angola para llegar a Francia . Tras un corto paso por Lille, se asentaron en un pequeño pueblo cercano a Rennes , donde el joven Eduardo empezó a jugar al fútbol.

You May Also Like