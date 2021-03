Edson Álvarez, Diego Lainez y el once de los jugadores borrados para el Preolímpico

Efra Álvarez no hizo el proceso con la Selección Mexicana Sub 23, pese a estar considerado en la prelista, no estuvo en la lista final.

El mediocampista del Ajax no podía estar desde el inicio en el torneo, por eso Jaime Lozano decidió no contar con él.

Estuvo en tres microciclos, previos a la lista final, aún así el subcampeón Sub 17 no fue considerado para el torneo de Guadalajara.

‘Cachorro’ Montes es uno de los jugadores Sub 23 más destacados, debido a que fue considerado en la Selección Mexicana de ‘Tata’ Martino, no pudo ir al Preolímpico.

You May Also Like