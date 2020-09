Ediles rechazan propuesta que fomentaba huertos urbanos

No obstante, el proyecto fue rechazado por los representantes del oficialista Partido Revolucionario Democrático, entre ellos, Carlos Pérez Herrera, Carlos Tito Lee, Mario Kenedy, Ramón Ashby, Abdiel Sandoya e Imelda Sucre que, junto con sus aliados del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista tienen mayoría de 17 votos en el Concejo. Durante la sesión, los ediles no emitieron opinión; solo su voto.

