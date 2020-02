Ediles penonomeños no aprobaron en su mayoría el presupuesto para el año 2020

“Los representantes no han dado razones de peso para no aprobar un presupuesto que permite el desarrollo, parecen olvidar que fueron elegidos para velar por el progreso, y el futuro de este distrito y hoy demuestran que la ceguera política no les permite avanzar”, dijo la Alcaldesa Paula González.

La alcaldesa del distrito de Penonomé, Paula González , lamentó que los representantes no estén considerando la afectación que la no aprobación del presupuesto traerá sobre los habitantes en los diversos corregimientos a los que pertenecen, calificando de verdadero atraso lo actuado por ellos.

