Ediles de La Chorrera se reúnen hoy para aprobar nuevas medidas restrictivas

Ya en este sector del país existen restricciones vigentes desde el pasado 4 de diciembre, mediante la Resolución del Ministerio de Salud N°1369, en la que ya establecieron restricciones como el toque de queda, para toda la provincia de Panamá Oeste, desde las 9:00 p.m. hasta las 5:00 a.m., y ley seca desde las 7:00 p.m. hasta las 5:00 a.m.; de lunes a domingo.

You May Also Like