Ediles atacan resolución de Solís ante la Corte Suprema de Justicia

Sobre esta acción presentada por los representantes, Narciso Machuca, abogado municipalista, dijo que cuando la Corte emitió el fallo en marzo y que luego se publicó el 11 de mayo en la Gaceta Oficial, la Asociación de Municipios de Panamá y otras instancias de los gobiernos locales presentaron un recurso de “aclaración del fallo” ante la Corte, pero no fue admitido. Se les dijo que ellos no eran parte de la demanda.

Además, añade que las licencias que fueron “concedidas por el periodo electoral constitucional de gobierno 2019 hasta el día 30 de junio de 2024, están protegidas en el mandato constitucional contenido en el artículo 54 de la Constitución y el legal, regulado en el artículo 2573 del Código Judicial de rango constitucional, dado que se constituye en control de los efectos, de los fallos de la Corte en esta materia de la no retroactividad, a fin de no afectar derechos adquiridos de terceros”.

