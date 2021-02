Edikelis no necesitó venoclisis para aguantar el trajín

Ella aconseja luchar por los sueños : “Me gusta establecerme metas y ya tengo las de este nuevo año, donde trabajaré para lograrlas y a su vez aprovecharé cada momento porque el tiempo no regresa. Deseo que tu luches por lo que quieres, no será fácil y tal vez habrán muchos obstáculos en el camino que deberás superar, pero disfruta el proceso y al final tendrás una gran satisfacción”.

You May Also Like