Ecuador se enfrenta a una probable segunda vuelta con el candidato impulsado por Rafael Correa como favorito | Internacional

La tendencia de los candidatos a estas elecciones es más complicada de extrapolar, entre otras razones por la mencionada variedad en los métodos, pero también por la escasez de sondeos disponibles. Se registran apenas once durante el mes de enero; catorce desde el día de Nochebuena de 2020. Así, lo pronunciado de la curva ascendente de Arauz, que fue exministro en la última etapa de Correa, podría ser un artefacto estadístico. Sin embargo, dentro de las cautelas mencionadas, lo que sí parece razonable asumir es que su candidatura va a más, y no a menos, entre la ciudadanía. La fragmentación de las opciones y el hecho de que su principal rival, Lasso, sea un aspirante ya conocido y con un perfil marcadamente conservador se añaden a la ecuación que el próximo domingo decidirá el futuro del país andino.

