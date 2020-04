Ecuador se convierte en el segundo gran foco de coronavirus en Latinoamérica ante el colapso de su sistema sanitario

La situación no es tampoco sencilla par los trabajadores con contratos formales. El Gobierno de Lenin Moreno, que cuenta con cifras excepcionalmente bajas de aceptación, emitió un decreto que prohíbe el despido de trabajadores durante la crisis provocada por el coronavirus, pero no se hará cargo de los salarios de aquellos que deban dejar de trabajar temporalmente.

You May Also Like