Ecuador roza los 5.000 contagios de coronavirus mientras investiga sobornos en las morgues

Desde el lunes existe una restricción de circulación aún mayor -los coches solo pueden salir un día a la semana según su placa-, lo que no ha impedido que el flujo no deje de aumentar en esta ciudad.

“Este país no tenía un sistema sanitario listo para tratar la vida normal de los ecuatorianos, y cuando llegó esta pandemia, que no teníamos una cosa así desde hace 170 años, el sistema reventó”, aseguró.

“Las medidas no se tomaron a tiempo, como la cuarentena, sencillamente ahora no se pueden recoger las esquirlas de todo lo que se disparó”, denunció la regidora.

