Ecuador esconde sus cartas a dos días de abrir el Mundial

Alfaro se confesó a la televisión colombiana Caracol , de la que durante años fue comentarista, y dejó claro la elevada ambición que tiene en este Mundial. ”Fuimos a Estados Unidos, le dije a mis jugadores ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren participar en el Mundial o hacer el mejor Mundial en la historia de Ecuador? Si quieren participar, yo no pierdo tiempo, me voy”, aseguró el seleccionador.

You May Also Like