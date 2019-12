Ecuador: candidato derrotado impugna y pide recuento total

En caso de que la demanda de Lasso no progrese, Moreno asumirá el poder el 24 de mayo en reemplazo de Correa, con más de una década en el poder y reconocido por la mejora de la red vial del país, la construcción de grandes obras de infraestructura y de escuelas y hospitales para pobres, pero criticado por no respetar los derechos civiles y ciudadanos.

Lasso también se refirió a los miles de ciudadanos que se han manifestado en las calles de al menos seis ciudades y precisó: “ni los he convocado ni les he pedido que estén ahí. Son ellos, los ecuatorianos, los que se han auto convocado… Ellos quieren democracia, libertad, están cansados del abuso, del fraude, de la corrupción”.

