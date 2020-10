ECTA advierte sobre las consecuencias adversas para la UE de vetar a los proveedores chinos en el despliegue del 5G

En dicho comunicado, la compañía argumenta, además, que “durante nuestros 20 años de actividad en Suecia, así como durante más de tres décadas en más de 170 países y regiones de todo el mundo, hemos mantenido un historial probado sin incidentes de seguridad graves. Huawei es uno de los principales contribuidores al sector TIC en Suecia y no representa una amenaza. Huawei nunca ha causado ni la más mínima amenaza a la ciberseguridad sueca. Excluir a Huawei no hará que las redes 5G suecas sean más seguras. Más bien, la competencia y la innovación se verán seriamente obstaculizadas”.

ECTA y sus miembros recuerdan también que el acceso a determinados proveedores, si no se garantiza de forma equivalente a todos los operadores, corre el riesgo de distorsionar la competencia . Esas consecuencias pueden materializarse no sólo dentro de cada uno de los Estados miembros, sino también entre los países, permitiendo así que algunos obtengan ventaja mediante tecnologías más avanzadas y eficaces.

