Economistas: bancos no dieron la solidaridad debida

Mientras que el ex decano de la facultad de Economía Rolando Gordón también señaló que los bancos no son solidarios y se manejan como un negocio, no tienen límites y cobran demasiado.

Ernesto Bazán, presidente en la calificadora de riesgo EB RATINGS señaló que en algunos casos los bancos han subido tasas o han incrementado el costo de comisiones, además han modificado condiciones y eso no solo no es conveniente para los deudores y clientes, sino que es inconveniente para los propios bancos, porque hace que ese incremento de tasas y comisiones se perciba por parte de los clientes y legisladores como falta de empatía.

Economistas coinciden en que las acciones tomadas por los bancos durante este tiempo de pandemia, no han sido en correspondencia a las expectativas de sus clientes deudores, ya que no han demostrado solidaridad con sus clientes , lo que ha generado que se presente un proyecto de Ley ante la Asamblea Nacional con la finalidad de regular las tasas de interés.

