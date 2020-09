Economía salvadoreña es ‘efervescente’ por las Mypimes, dice empresario

Eduardo Cader dijo que, por el momento, no es posible saber el número de empresas que han cerrado porque el dato “está variando”. No obstante, apuntó que en el sector industrial, que a junio del presente año tenía un registro de 170 mil trabajadores, se han perdido al menos 24 mil empleos. Indicó que el sector que más ha sufrido, y que es el más importante en términos de industria en El Salvador, es el textil y confección, que contaba con 66 mil empleados y se perdió el 16.9%.

