Economía panameña y el Covid-19

El Gobierno podría asistir a las personas naturales y jurídicas a administrar su liquidez implementando medidas que permitan la continuidad de los comercios y los empleos remunerados. Estas medidas incluyen garantizarle a los bancos privados, por un período inicial de noventa días, el pago de todos los intereses en todos los préstamos nacionales vigentes al 15 de marzo de 2020. Esta garantía se complementaría utilizando el estado de emergencia declarado para suspender, por no pago o pago tardío, la ejecución de garantías en créditos de cualquier tipo y el corte de servicios públicos, al igual que los recargos, intereses y multas sobre estos créditos y servicios públicos. De manera unilateral, el Gobierno pudiera suspender las multas, recargos e intereses sobre todas las prestaciones, tributos e impuestos nacionales y municipales; suspender el pago de los impuestos anticipados y complementarios; suspender la exigencia de paz y salvo nacional o municipal en transacciones; congelar el avalúo de los bienes inmuebles; acelerar el cálculo y las resoluciones para las pensiones y jubilaciones; no cobrar el monto correspondiente al FECI; extender la moratoria tributaria hasta el 15 de marzo de 2021, y reducir el monto para arreglos de pago con el fisco al 5%.

