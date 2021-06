Economía no resistirá un tercer cierre de actividades comerciales

Agregó que la crisis de empleo ha sido particularmente severa con los jóvenes y las mujeres. 57% de los empleos juveniles perdidos (menores de 30 años) y 56% de las mujeres que ya no tienen fuente de ingresos, eran trabajadores (as) del Comercio (incluyendo hoteles y restaurantes) y personal no calificado, con empleos formales.

Está comprobado que para detener el virus no es necesario volver a cerrar, no es una alternativa. Lo que las autoridades deben hacer es una campaña para concientizar a la ciudadanía, manifestó.

“Cerrando las actividades comerciales no vamos atraer inversiones y la economía no crecerá, lo que se necesita aplicar sanciones a quienes incumplen”, expresó.

Todavía no hemos logrado alcanzar la inmunidad, por lo que no podemos bajar la guardia, agregó.

“Es un mensaje fatal que Panamá retroceda a lo que ya se ha avanzado. La población no se ha dado cuenta lo que le ha costado al país llegar a donde estamos y mantener el nivel, lo cual no es fácil”, añadió. ‘

En las últimas semanas se ha registrado un aumento de casos a nivel nacional y a la vez se han aplicado más de 100 sanciones a comerciantes por no cumplir con las medidas de bioseguridad, por lo que las autoridades no descartan aplicar restricciones de movilidad.

You May Also Like