Economía digital, criptomonedas e importancia en la post-pandemia

Al final, la efectividad de este mercado para mejorar y agilizar la economía digital de nuestro país dependerá de los niveles de aceptación que tanto el mercado nacional como el gobierno y el Estado le brinden. Por ello cabe mencionar que resulta necesario un marco regulatorio jurídico acertado, que busque darle un verdadero respaldo y garantías legales a este mercado emergente, puesto que resultaría positivo que se tome en cuenta esta prometedora tecnología en nuestra legislación y se vean con buenos ojos, a nivel institucional, las posibilidades que ofrece de mejorar aún más nuestra economía. Se debe evitar darle un enfoque centrado más en el cobro de impuestos y la institucionalización burocrática que en realmente brindar condiciones atractivas para esta innovación financiera, la cual debe ser apoyada en primera instancia y no antagonizada con excesivas burocracias que no solo resultan ineficientes para sus propios objetivos estatistas, sino que se oponen a la naturaleza fácil y rápida con la que se opera en este mercado.

El mundo como lo conocíamos ya no existe, es un recuerdo que no volverá, al menos no a corto plazo, como el cambio permanente que hubo en el mundo y de forma mucho más profunda en Occidente, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. De igual modo pasará con el mundo post-pandemia. Los cambios políticos y sociales serán prácticamente irreversibles, sobre todo en lo referente a los requisitos de viaje y libertades de reunión, entre otros cambios que permanecerán en nuestra cultura y comercio por muchos años, y Panamá, al igual que el resto del mundo, tiene la tarea hoy de elegir entre adaptarse y avanzar o aferrarse al pasado y rezagarse política, social y económicamente.

