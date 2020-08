Economía de EEUU pasa apuros para mantener su recuperación

Pero a pesar de ello, la economía estadounidense no está siquiera cerca de recuperar la salud que tenía —bajo desempleo, abundantes gastos del consumidor y auge en el sector de los viajes— antes de que la pandemia de coronavirus paralizase el país en marzo. No mientras el brote sigue propagándose y el Congreso continúa estancado en las gestiones para proveer más ayuda a decenas de millones de personas que quedaron desempleadas y a gobiernos locales y estatales cuyos ingresos se han reducido mucho.

