Economía chilena se contrae 3,3% en noviembre

Tras el estallido social del 18 de octubre y hasta mediados de diciembre se han registrado unos 140.000 despidos por cambios en las condiciones del mercado o la economía, un 70% más que en igual período de 2018. La última cifra oficial de desempleo, 6,9%, aún no registra todos los despidos y las autoridades no descartan que en los próximos meses alcance los dos dígitos.

