“Echo de menos que me llame mamá”

Ana Obregón sigue homenajeando a su hijo, Álex Lequio, fallecido el pasado mayo a consecuencia del cáncer que padecía desde hacía dos años.

La actriz y presentadora ha querido compartir con sus seguidores un vídeo inédito en el que se ve al joven cuando apenas era un niño de cuatro años.

“Hoy quería compartir con vosotros estas imágenes que forman parte de lo que queda de mi corazón. Lo hago como agradecimiento de vuestros cientos de miles de mensajes de amor y bondad que me conmueven y acompañan en mi camino de lágrimas . Leo todos y cada uno de ellos”, indica la también bióloga.

En las tiernas imágenes se ve a Álex jugando y su madre hablando con él mientras lo graba. “Gracias mi Aless por haberme regalado 27 años de momentos de una felicidad inmensa y única. Gracias por aquella flor que me diste con dos años y que aún guardo en un cajón. Gracias por las infinitas veces que me has llamado lo más bonito que me han dicho en toda mi vida: “mamá”, le dedica la actriz.

Por último, Obregón comparte una nueva “confesión”: “Echo mucho de menos que me llame “mamá”, aunque a veces, solo a veces, escucho su voz llamándome “mamá” desde algún lado de la eternidad”.