EA Sports sufre un hackeo en sus juegos más populares y sus acciones bajan un 2,4%

“Estamos investigando un incidente reciente de intrusión en nuestra red donde se robaron una cantidad limitada de código fuente del juego y herramientas relacionadas”, dijo un portavoz de EA a Motherboard en un comunicado. “ No se accedió a los datos de los jugadores y no tenemos motivos para creer que exista algún riesgo para la privacidad de los jugadores . Después del incidente, ya hicimos mejoras de seguridad y no esperamos un impacto en nuestros juegos o nuestro negocio. Estamos trabajando activamente con funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y otros expertos como parte de esta investigación criminal en curso “.

