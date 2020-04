“Durante el confinamiento una de las primeras cosas que se resienten es la calidad del sueño”

Puede no ser fácil. Depende de muchos factores: cómo sea de grande la familia, si hay o no hay niños, si son muchos o son pocos… Lo de mantener las rutinas es importante al menos en algunos aspectos. Por ejemplo, en horarios de levantarse y de acostarse hay que intentar que sean estables y se parezcan lo más posible a los que teníamos antes. Dependerá mucho también de si uno está trabajando telemáticamente o no pero deben variar, como mucho, una o dos horas de lo que era habitual. Es muy importante, para que los estímulos sean muy parecidos, exponerse según se levanta uno a luces muy brillantes. Si son naturales del sol de ventanas o balcones, mejor. Si uno tiene patio o jardín perfecto. Pero si tienen que ser artificiales que sean muy brillantes. Eso ayuda a sincronizar los ritmos de estar despierto y dormidos.

You May Also Like