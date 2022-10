Duralex cierra de forma temporal por el alto precio de la energía

Ese ERE no será idéntico para todos los trabajadores, ya que los que no están en puestos de producción van a poder mantener actividad. Los que se vean afectados tendrán garantizado un 95% de su sueldo neto . El Estado aporta hasta el 70% y el resto, la empresa.

“La empresa no cierra”, sino que se ha decidido “poner el horno a dormir”, subrayó este martes a Efe su presidente, el español José Luis Llacuna, para corregir algunas informaciones que ha visto publicadas últimamente. En realidad no se apaga totalmente, sino que por razones técnicas solo se puede rebajar la temperatura con una disminución del 50% del gasto energético.

