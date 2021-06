duplica la media de la UE y vuelve a subir el paro juvenil

En España en abril se contabilizaron, según Eurostat, 3,46 millones de personas sin empleo, de las cuales 526.000 eran menores de 25 años , lo que supone una reducción de 19.000 desempleados respecto de marzo, con una bajada mensual de 13.000 jóvenes sin ocupación, aunque ambas tasas aumentan puesto que hay un porcentaje de personas que ya no se encuentra en búsqueda de empleo y no se les considera desempleados..

You May Also Like