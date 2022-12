Dumfries: ‘Es uno de mis mejores partidos con Países Bajos’

“Tenemos un equipo muy fuerte y sabíamos que podíamos jugar mejor que en la fase de grupos. Hay muchas críticas en Holanda porque éramos muy buenos con la pelota. Entiendo las críticas, pero hoy hemos demostrado que tenemos mucha calidad. Le he dado una asistencia al otro lateral, el otro lateral me ha dado una asistencia a mí. Hemos demostrado que somos buenos con el balón también. Tenemos que seguir así”, dijo Dumfries en zona mixta, tras ser elegido mejor jugador del encuentro al dar dos asistencias y marcar un gol.

