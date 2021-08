Dulceida hace balance de su primer mes sin Alba Paul: “He querido desaparecer”

Dulceida no puede sentirse más agradecida por todo el apoyo que ha estado recibiendo en las últimas semanas, tal y como ella misma ha confesado en su último post de Instagram, el cual contiene un emotivo vídeo que repasa sus vacaciones en Ibiza, donde viajó junto a su agencia IN Management.

Cuando la influencer puso rumbo al paraíso balear pasaba por uno de sus peores momentos, ya que el pasado 5 de julio anunció que había roto con Alba Paul, su mujer desde septiembre de 2016. “No estamos pasando un buen momento en nuestra relación y hemos decidido pasar este mes separadas”, se lamentó.

“No sabemos qué va a pasar, creo que es algo muy nuestro y por eso os pido que nos respetéis. Son momentos difíciles, sé que nos queréis”, expresó la youtuber, quien ahora, pasado un mes, ha hecho balance de la temporada que vive desde su estancia en Ibiza, donde desconectó junto a su cantera de influencers, como Jedet, Susana Molina o Anabel Pantoja.

“Un mes lleno de trabajo, amor, cine, playas, atardeceres, mar, buena música, fotos y más fotos, disfraces y personas con mucha magia”, ha avanzado en el post, reconociendo que, debido a las circunstancias, este verano no puede dejarse llevar tanto como le gustaría.

“A nivel personal no ha sido un buen mes para mi, he querido desaparecer en muchas ocasiones y siempre me he sentido con el corazón muy arropado, aunque no haya podido ser yo al 100%”, ha apuntado sin querer dar más detalles sobre su vida sentimental.

Cabe recordar que Alba pasó dos días con Dulceida y sus amigos en Ibiza, aunque se desconoce qué sucedió entre ellas en dicho periodo de tiempo. Por aquel entonces, algunos usuarios criticaron que la influencer catalana estaba “capitalizando” su ruptura, acusaciones de las que la joven prefirió no hablar.