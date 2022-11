Duki vuelve a colaborar con Bizarrap en la Music Session vol 50

Ante la fama del productor, no es de extrañar que haya algunos artistas que no solo quieran grabar una sesión con él, sino que quieran tener su número propio. Prueba de ello fue su colaboración con Paulo Londra, quien consiguió el número 23 .

Entre ambos hay una gran amistad desde que se conocieran en una fiesta en Miami. A partir de ese momento, no han sido pocos los temas que han creado, todos ellos de gran éxito. Canciones como Malbec, Ya me fui junto a Nicki Nicole , Sin frenos junto a Eladio Carrión o Unfollow junto a Justin Quiles , se han colado en todas las grandes listas musicales de éxitos.

