Duke, el superperro policía y el increíble vídeo en el que reduce a un sospechoso saltando por la ventanilla de su coche

El pasado viernes, la Policía de Corona, California, se vio implicada en una persecución a un hombre de 31 años, llamado Julio Vázquez , que estaba acusado de acosar y amenazar a su mujer y salió huyendo cuando iba a ser arrestado. Los agentes lograron detener el vehículo del sospechoso y romper una ventanilla con bolas de goma, pero no fue hasta la intervención de un agente muy peculiar cuando se pudo acometer el arresto. El agente no era otro que Duke, un superperro policía.

