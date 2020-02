Dugarry, ex del Barça, carga duramente contra el club: “Son unos payasos”

Dugarry señalaba también que han conseguido que un club de las dimensiones del Barça no esté a la altura de su nombre. “El Barcelona tiene muchos problemas y lo peor es que tiene una mala imagen . En un club de esta categoría hay demasiadas personas que no tiene la elegancia y la clase que debería haber. Realmente es un club que no tiene clase”, insistió.

