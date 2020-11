¿Duermes peor en esta pandemia? Conoce los motivos

3.- Es importante exponerse a la máxima luz solar, sobre todo durante la mañana, ya sea en un patio, en un balcón o en la habitación más luminosa. No deben usarse gafas de sol por la mañana. Por la noche, antes de acostarse debe evitarse la exposición a la luz azul de los dispositivos electrónicos (ordenadores, móviles, etc.).

En caso de que la pandemia de una u otra manera esté afectando a tu sueño, ambos especialistas recomiendan no dejar de consultar con un experto y piden a los pacientes que no tengan miedo a la hora de acudir a un centro sanitario, puesto que estos han diseñado circuitos libres de coronavirus.

A su vez, el docto r Emilio Gómez-Cibeira, de la Unidad del Sueño del Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo advierte de que el sueño es muy sensible a las alteraciones de la salud física y mental, y a las variaciones de las condiciones ambientales: “Las dificultades para afrontar y adaptarse al evento estresante pueden provocar ansiedad y depresión en personas vulnerables, además de exacerbar padecimientos previos. El estrés en general, y sus consecuencias en particular, suelen interferir con la conciliación o el mantenimiento del sueño (insomnio) y repercutir sobre el funcionamiento diario”.

