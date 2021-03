Dueños de restaurantes confían en que el Minsa anuncie este martes flexibilización del toque de queda a las 12 medianoche

Explicó que “el día de ayer tuve un intercambio de información con el ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez , que me dice que están evaluando esto de una manera seria y lo más probable es que esto se pueda dar… pensamos que vamos a tener esta buena noticia antes del martes o el mismo martes, pero estamos preparados para ello, creo que los panameños con los números que está dando el Ministerio de Salud estamos poniendo de nuestra parte que es lo más importante que cada uno mantenga su propia seguridad con su mascarilla, su lavado de mano, etc etc”.

La solicitud que han hecho los dueños de los restauranteros es que el toque de queda vaya de 12:00 a.m. a 4:00 a.m. para que les permita atender hasta las 11:00 p.m. a los clientes sin tener la necesidad de apurarlos a consumir sus alimentos, traer más colaboradores a trabajar y que les dé más tiempo abiertos para obtener mejores ganancias.

