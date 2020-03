Dueños de locales no hacen caso… a varios les suspenden las actividades

Yamileth López, subdirectora de la Región Metropolitana de Salud , le hizo un llamado a los dueños de locales comerciales para que acaten el decreto, “la norma es clara, no más de 50 personas … y no se extrañen todos los empresarios, nosotros estamos para velar eso, ustedes saben que tienen que cumplir con el decreto, y en donde ustedes tengan 51 personas o más, acátense a que sean multados. Las multas van desde 500 dólares hasta 5 mil. Vamos a velar que se cumpla el decreto ”.

