Dueños de centros de diversión en Colón piden acciones frente a la pandemia

Los dueños de bares, discotecas y cantinas de Colón, solicitan al Consejo Municipal que se asuman acciones para evitar, que quiebren en medio de la pandemia por COVID-19.

Dagoberto Rodríguez, quien representa a los comerciantes de bares, discotecas y cantinas, manifestó que su sector es considerado, uno de los mayores que aportar a la municipalidad en pago de impuestos, y si en esto momentos mantiene un deterioro, hay que buscar alternativas a la misma.

Destacó que en estos momentos además de las crisis financieras, ahora se encuentran con ordenes de secuestros, a los comercios que están reabriendo desde el día lunes se les está pidiendo certificados de fumigación y los pagos de impuestos de los meses en que han estos cerrados.

“Eso no puede ser, porque uno no puede pagar, si hemos estados cerrados y en el caso de los bares, discotecas y cantinas, nosotros no abrimos hasta el último bloque y consideramos que esas son medidas de presión, que se nos están aplicando para pagar meses los cuales no hemos trabajado”, sostuvo.

Rodríguez indicó que les gustaría ser parte de la mesa de diálogo que ha solicitado la Cámara de Comercio de Colón, para poder aportar a la búsqueda de soluciones a la situación actual.

De igual forma solicitó a los concejales que se exonere del pago de impuestos a los bares, discotecas y cantinas hasta que estos vuelvan a abrir sus puertas.