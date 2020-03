Dueños de buses escolares piden moratoria en el pago de obligaciones a las financieras

A través de sus redes sociales, el administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), Jorge Quintero, dijo el pasado lunes que en el tema de buses escolares, gimnasios y similares; “el servicio que no pueda ser prestado, no debe ser pagado”. No obstante, el agente económico tendrá la posibilidad de ofrecer el servicio posteriormente.

You May Also Like