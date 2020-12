Dueños de bares y cantinas en Los Santos piden auxilio al Gobierno

Propietarios de bares, cantinas y jardines de bailes, entre otros sitios de diversión de la provincia de Los Santos, piden auxilio a las autoridades, luego de más de nueve meses de no percibir ingresos. Según los comerciantes, luego de años de inversión en sus negocio s, tras la d eclaratoria de pandemia no han podido abrir, ya que se encuentran en el ú ltimo bloque de actividades económica s permitidas.

You May Also Like