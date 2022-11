Dueño de negocio gana US$ 1 millón por vender el boleto ganador del Powerball

“Alguien tiene esta mañana un papel muy importante con un valor de US$ 2.040 millones, es decir, dos mil cuarenta millones de dólares. Esa persona tiene que mantenerlo a salvo. No sabremos quién es hasta que se presente, pero tenemos un segundo dato del que hablar hoy y es que la lotería de California recaudó más dinero que nunca gracias a un premio mayor creciente para las escuelas públicas de California”, dijo Carolyn Becker, portavoz de la Lotería de California. Añadió que es la primera vez que la lotería de California produce un multimillonario.

