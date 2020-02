Dueño de Amazon gana $13,200 millones en 15 minutos

Al superar el umbral de un millón de millones de dólares –algo que también hizo brevemente en 2018– Amazon se une a Apple Inc., Microsoft Corp., y la matriz de Google, Alphabet Inc., en una lista exclusiva de gigantes tecnológicos estadounidenses que han alcanzado esa valoración. Amazon ha diversificado su oferta desde su creación. De sitio de ventas al por menor, ahora es una de las compañías punteras en computación en la nube y su asistente digital Alexa está incorporado en miles de productos de consumo.

You May Also Like