Duelo entre ‘Canelo’ Álvarez y Triple G se estanca

“Smith es un gran oponente, el mejor en las 168 libras. Es un rival alto, fuerte, que me motiva mucho y que, a pesar de todo lo que pasó en el 2020, me permitirá cerrar el año con broche de oro”, subrayó el campeón mexicano.

“Smith es uno de los mejores en esa categoría. Acaba de ganar la (World Boxing Super Series) en esa división. Si crees que eres el mejor, deberías demostrarlo luchando contra el mejor. Por eso elegimos enfrentarnos a Smith y no a otro boxeador que realmente no tenga este nivel de éxito”, añadió Reynoso.

You May Also Like