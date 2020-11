dudas, sospechas y certezas del día que murió el Dios del fútbol mundial

Otra gran pregunta que se realizan ahora desde Argentina es por qué el doctor Luque no estaba con ellos en ese momento. En la llamada a emergencias, de hecho, el propio médico informa de oídas: “hay una persona que se encuentra, aparentemente me dicen a mí, en paro cardiorrespiratorio”. La última foto de Maradona con vida , de hecho, la hizo el médico, algo que él mismo ha tenido que explicar a la familia ya que se han tomado muy mal que lo hicieran sin su consentimiento, si bien él expresa que fue el propio Diego quien lo aprobó.

A las 0:10h , después de unos minutos intentando reanimar al ’10’, la psiquiatra y el psicólogo salieron de la habitación para pedir ayuda, ya que Maradona no tiene pulso y no responde a la reanimación RCP.

Sobre las 22:45h, la enfermera anuncia que la doctora Agustina Cosachov , psiquiatra y jefa de la clínica de conductas adictivas del Instituto de Neurología Cognitiva (INECO), y el psicólogo se está desplazando a la casa del barrio de San Andrés, en Tigre. Estos piden a la enfermera que no le dé la medicación , ya que se la va a modificar después de examinarle. Sobre las 23:55h , los doctores entran en la habitación de Maradona y no consiguen despertarle, ya que estaba sin sentido. Se puede establecer, por tanto, que l a hora de la muerte de Maradona fue entre las 21:30h, la cena, y las 23:55h , cuando se lo encontraron ya inconsciente en la cama, pero con un lapso de más de una hora entre que la psiquiatra toma rumbo a casa de Maradona y se lo encuentran: nadie sabe explicar qué pasó en ese rato.

