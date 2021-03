Dudas por devoluciones de boletos de Tokio 2020

CoSport, con sede en Nueva Jersey, añadió que no recibiría las devoluciones de los organizadores hasta “el tercer trimestre de este año” y no podría iniciar los pagos hasta entonces.

Los organizadores de Tokio han dicho que devolverán el valor de los boletos, pero que no son responsables de otros cargos adicionales. Han señalado que no cubrirán los costes adicionales impuestos por los intermediarios, al igual que las cuotas de cancelación de hoteles o vuelos.

You May Also Like