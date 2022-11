Dudas en Argentina sobre el estado físico de Leo Messi a 3 días de su debut en el Mundial

A falta de tres días para la puesta en marcha de Argentina en Qatar 2022, que se estrenará ante Arabia Saudí, Leo Messi se ejercitó por segunda vez consecutiva al margen del grupo de Lionel Scaloni. No obstante, la presencia del capitán albiceleste en el duelo contra el combinado saudí no está puesta en entredicho inicialmente, pero toda precaución es poca, y más en el seno de una de las grandes aspirantes y favoritas, que depende además y fundamentalmente del talento de Messi. El mismo Messi, además, es consciente de que no debe correr el más mínimo riesgo hasta que no sea absolutamente necesario, en la que será, presumiblemente, su última Copa del Mundo.

De este modo, 23 de los futbolistas del plantel de Scaloni se ejercitaron por tercera vez en las instalaciones de la Universidad de Catar, donde tiene la expedición argentina su lugar de operaciones en este torneo y donde tienen como vecinos a la selección española de Luis Enrique y compañía, como el mismo seleccionador confirmó ayer en su primer stream mundialista. El combinado albiceleste incorporó entre esos 23 a los recién llegados a primera hora, Ángel Correa y Thiago Almada, que formaron parte de la sesión tras sustituir en la disciplina argentina a Nicolás González y Joaquín Correa, baja ambos por lesión.

Lisandro Martínez y Exequiel Palacios se quedaron en el interior de las instalaciones junto a Leo Messi, pero el crack del PSG irrumpió en el césped minutos después, cuando el resto del grupo ya llevaba minutos con los ejercicios fijados por Scaloni. Eso sí, cuando entró al campo Messi, se trasladó a otra zona acompañado por Daniel Martínez, médico de la selección argentina, con quien inició su trabajo físico específico, muy alejado de los realizados por el resto, en los quince minutos en abierto que se emitieron de la sesión, con labores de estiramiento y trote principalmente.

Messi, que ya se perdió la sesión del viernes, hizo después junto a otros seis futbolistas un trabajo especial en el gimnasio, de recuperación, mientras la AFA sigue sin clarificar la situación del jugador, que arrastra una leve sobrecarga desde el encuentro de preparación ante Emiratos Árabes. Sin embargo, las sensaciones no son negativas en el entorno del conjunto argentino, que no contempla la posibilidad de que el capitán no esté a punto para el debut del lunes ante Arabia Saudí. Es una medida de precaución y cuidado extremo de la gran estrella de Argentina.

