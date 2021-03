Dudamel, Trifonov, Sokolov y Kunde estarán en el Obertura Spring Festival, que vuelve tras el parón de 2020

Los días 7, 9 y 11 el Liceu acogerá, dentro del Obertura Spring, tres funciones de la ópera contemporánea Lessons in Love and Violence, de George Benjamin, y el mismo teatro cerrará el festival los días 27 y 28 con dos funciones de la ópera Otello, de Verdi, en la que la orquesta liceísta estará dirigida por el venezolano Gustavo Dudamel, “con dos de los mejores Otello actuales, Gregory Kunde y Jorge de León”, acompañados por Krassimira Stoyanova o Carlos Álvarez.

