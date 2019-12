DuckDuckGo, el buscador alternativo a Google que cada vez alcanza mayor eco

Bajo el lema ‘La privacidad, simplificada’, DuckDuckGo ofrece opciones como los bangs, atajos de búsqueda para llegar más rápido a otros sitios web en los que se desea realizar búsquedas . No obstante, respecto a estos matiza que una vez que entras en esa otra página (Amazon, Wikipedia, etc.), estás sujeto a sus políticas y prácticas.

En un discurso que se interpreta como una alusión al hegemónico Google, DuckDuckGo se define como “el buscador que no te rastrea” . En la web oficial desde la que se puede instalar su extensión (también está disponible como aplicación para iOS y sistema Android ) asegura que nunca guarda la información personal , que no persigue al usuario con anuncios y que tampoco rastrea los datos. “Otros motores de búsqueda te rastrean o persiguen tus búsquedas incluso cuando estás en el modo privado”, subraya, de nuevo con intención.

You May Also Like