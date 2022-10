Dubái y Panamá: ningún hub humanitario puede trabajar solo

En la pandemia todo el mundo estaba bloqueado, creo que el 80% de las ayudas humanitarias se produce en el Sureste Asiático, en China, Pakistán e India y si el primer país afectado fue China, se puede imaginar qué pasó. Tenemos que mirar muy bien lo que pasó en la pandemia y hacer una buena preparación para el futuro. La utilización de las nuevas tecnologías, y abrir el terreno humanitario al sector privado que quiere trabajar. No podemos trabajar solos, no tenemos los recursos para trabajar solos. Tenemos experiencia, pero también tenemos necesidad del soporte de los gobiernos, el sector privado, de las universidades.

El trabajo que se hace en Dubái es similar al trabajo que hace Panamá. Panamá no es pequeño por tamaño, es proporcional con la región a la que tiende a servir, que es el Caribe y Latinoamérica. Panamá tiene experiencia con los huracanes y pudo servir con la mejor calidad de respuesta, pero la cooperación y el intercambio de conocimiento entre las dos ciudades hermanas puede garantizar una mejor respuesta humanitaria a las emergencias. Panamá y Dubái quieren también conectar con el resto de los hub humanitarios del mundo para dar una respuesta más internacional y no solo local.

You May Also Like