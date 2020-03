Dua Lipa llora desconsolada ante la filtración de su nuevo álbum

Listo. Hicieron llorar a Dua Lipa. Que lo único que ha hecho es darle durísimo a su disco, a su concepto, a sus videos ¡APRENDIÓ A BAILAR PARA QUE LA DEJEN PAZ! Y sin pensarlo filtran su disco. No me parece.

Sus fans no tardaron en reaccionar. “ No puedo parar de llorar. Te queremos mucho”, o “Todo va a estar bien”, eran unos de los mensajes más repetidos por su seguidores, que no dudaron en apoyar a su ídolo en estos duros momentos.

