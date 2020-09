Dua Lipa, Billy Idol o Mark Ronson, entre las colaboraciones del nuevo disco de Miley Cyrus

Miley Cyrus está en plena preparación de su nuevo álbum y, como es habitual en estos tiempos, las colaboraciones con otros artistas son algo esencial para satisfacer al público.

Han pasado ya tres años desde que en 2017 la estadounidense publicara su último álbum de estudio Younger Now, y aunque el pasado año lanzó un EP con seis canciones todavía falta para conocer más detalles sobre lo que vendrá en el álbum She is Miley Cyrus.

Por el momento, Cyrus ha confirmado en una entrevista a The Edge Radio que va a colaborar con Dua Lipa y Billy Idol. “Tengo una canción que suena como si Britney y Trent Reznor hubieran colaborado. Pensaréis que estoy de broma, sonar como Britney y Nine Inch Nails, pero no lo estoy. Tengo a Billy Idol y a Dua Lipa en la misma grabación”, decía la de Tennessee.

La confirmación de su trabajo con Dua Lipa llega después de que la joven compartiera en el mes de agosto una imagen en su Instagram junto a la británica. “Dua ha oído lo que tú no has oído”, decía Cyrus en su post.

Ademas, la joven de 27 años confirmaba una segunda colaboración. En esta ocasión será en el tema High y contará con Mark Ronson, que ya publicaba un tuit hace semanas alabando a la cantante: “Esta canción te hará llamar a todos los ex que hayas tenido. La voz de Miley es 11/10”, decía el productor musical.

Cyrus confirma al mismo medio que la colaboración una de sus canciones favoritas ya que en ese momento se tenía que esforzar mucho para mantenerse sobria y pensaba que, si no podía colocarse, iba a escribir sobre ello.

Aunque la artista fue preguntada por una posible fecha del lanzamiento del álbum, esta afirmó que estaba “destinado a ser tocado en un festival“. De momento habrá que esperar un poco más para conocer finalmente cuándo saldrá este esperado trabajo en el que tanto tiempo lleva trabajando.