Druni rebaja (casi) a mitad de precio el estuche de maquillaje de Yves Saint Laurent para que sea tuyo por 20 euros

Los seguidores de la popular marca no necesitarán presentaciones, pero para los que aún no conocen su rímel hay que destacar que es ideal para resaltar la mirada y aplicarle un volumen increíble en una sola pasada. Lo consigue gracias a su cepillo de fibras de nylon, que está especialmente diseñado para curvar las pestañas y conseguir el máximo volumen a la vez que las pigmenta. ¡Y todo ello sin apelmazarlas! Además, para cuidarlas y protegerlas más allá de su aspecto, este cosmético sigue una fórmula rica en pro-Vitamina B5 y azúcares bioactivos, que consigue nutrir y reforzar las pestañas el tiempo que lo llevamos puesto.

